Estrazione Million Day oggi 14 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Dopo l’estrazione che si è tenuta ieri, 13 febbraio, torna uno degli appuntamenti più attesi da parte di tutti gli italiani. Si tratta, per chi non lo sapesse, del Million Day. E’ una lotterie, per così dire, nuova, dal momento che è partita non troppo tempo fa ma che in pochissimo tempo ha riscosso un notevole successo. Dimostrazione, questa, di quanto sia un format azzeccato e che funziona.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 14 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente: 4, 13, 25, 40, 51

Estrazione Million Day oggi 14 febbraio | Come si gioca

Il motivo per il quale questo gioco ha riscosso tanto successo va ricercato nel format molto semplice e divertente. Per prender parte a questa lotteria e concorrere per portare a casa il milione di euro messo in palio non devi far altro che scegliere cinque numeri da 1 a 55 ed aspettare l’estrazione alle ore 19.00. Un biglietto può essere acquistato alla modica cifra di 1 €. Insomma, per intenderci: 1 € per portare a casa un milione di euro! Va da sé, dunque, che si tratta di una occasione non di poco conto.

Estrazione Million Day oggi 14 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, ovviamente, di giocare sempre in maniera responsabile dal momento che la ludopatia rappresenta una piaga che, apparentemente, continua ad allargarsi rappresentando un problema che non può non far paura. A tal proposito, una contromisura importante può essere quella di mettere sempre il divertimento al primo posto.