Anche nel giorno di San Valentino, vi informeremo dei i numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In tempo reale, riporteremo nella tabella sottostante i numeri estratti. Occhi puntati sul gioco del Superenalotto. Vi informiamo, infatti, che il montepremi è arrivato ad una cifra realmente succosa. Stiamo parlando, infatti, di circa 105 milioni di euro. Una cifra che fa gola a tutti, parliamoci chiaro. Quindi, ne vale davvero la pena tentare la fortuna. Perché è vero che ci sono quote e probabilità di vincita, però, c’è anche da dire che, nella maggior parte dei casi, si tratti anche solo di vera e propria fortuna. Prima di iniziare, però, vi rammentiamo i numeri estratti di sabato 9 febbraio: 14 – 28 – 64 – 69 – 84 – 90 Jolly 27 Superstar 90. Manca davvero poco. È davvero tutto pronto. Mettetevi belli comodi, e seguite insieme a noi l’estrazione odierna. Buona fortuna.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 14 febbraio 2019: ecco come funziona

Come dicevamo quindi, a partire dalle ore 20:00 vi aggiorneremo in tempo reale sui numeri estratti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Ma come funziona? Partiremo, quindi, con i numeri vincenti del Lotto. In particolare, con la ruota di Milano e Napoli. Ed, infine, a seguire le restanti ruote. Successivamente, poi, vi aggiorneremo sul Superenalotto. Occhi puntati sul gioco. Ed, in particolare, sul jackpot. Arrivato a quota 105 milioni di euro. E per concludere con il 10 e lotto. Insomma, vi abbiamo dato tutte le informazioni utili. Non resta che augurarvi buona fortuna.

Lotto: estrazioni del 14 febbraio 2019 in Diretta ore 20:00

BARI: 76, 26, 22, 71, 49

CAGLIARI: 31,37,46, 39, 59

FIRENZE: 11, 31, 26, 61,20

GENOVA: 47,41, 26, 19, 64

MILANO: 27, 3, 66, 14, 73

NAPOLI: 86, 73, 18, 2, 17

PALERMO: 5, 67, 9, 86,66

ROMA: 82, 30, 79, 15, 59

TORINO: 4, 40, 41,16,61

VENEZIA: 43, 63 ,12, 73, 21

NAZIONALE: 19, 1, 21, 84,88

Superenalotto: estrazioni del 14 febbraio 2019 Diretta

NUMERI VINCENTI: 47,78,76,30, 83,4

Numero Jolly: 53

Numero SuperStar: 65

10 e Lotto: estrazioni del 14 febbraio 2019

I numeri vincenti del 10 e Lotto: 1, 2,4, 6,7,8,13. 33, 34, 35, 39,47, 48, 53, 57, 65, 76, 79, 88, 89

Numero Oro 33

Doppio Oro 33, 34