Eva Henger Alessia Marcuzzi, colpo di scena: parte la diffida

Eva Henger torna all’attacco nei confronti di Alessia Marcuzzi. Ricordate la vicenda cannagate de L’Isola dei Famosi? Beh, pare proprio che non si voglia mettere fine a quanto successo. Le polemiche continuano e non sembrano placarsi. Certo, si tratta di uno degli scandali più enormi della storia della televisione italiana. Se n’è parlato tantissimo e pare che, adesso, Eva Henger voglia che si faccia chiarezza su alcuni punti. E’ passato un anno, c’è in gioco una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, eppure si continua a parlare di quello scandalo. Eva Henger adesso attacca Alessia Marcuzzi, in un’intervista rilasciata a ‘Nuovo’.

Eva Henger diffida Alessia Marcuzzi: tornano le polemiche sullo scandalo cannagate

Eva Henger ha voluto fare chiarezza su alcuni punti ma, in particolare, si è scagliata contro Alessia Marcuzzi: “Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non si sarebbe comportata come me nei confronti di Monte. Alessia la deve smettere di farmi passare come la matrigna cattiva perché Francesco non è un bambino e non devono esistere questi messaggi subliminali per denigrarmi e offendermi come donna e come madre. Il contratto diceva che ero obbligata a fare presente qualsiasi irregolarità che avveniva nella trasmissione. E a distanza di un anno la Marcuzzi in conferenza stampa ha ripetuto che lei da mamma non l’avrebbe fatto. Vale a dire che, da madre, non avrebbe rispettato il contratto? Avrei dovuto firmarlo, ma non rispettarlo?”.

Francesco Monte, attualmente fidanzato con Giulia Salemi, pare ancora sulla difensiva sullo scandalo per cui ha rischiato molto. Eva Henger precisò sin dall’inizio di non aver voluto denunciarlo (anche se ultimamente aveva minacciato di cambiare idea) ma il ragazzo ha comunque dovuto tutelarsi in tal senso, facendo riferimento al proprio legale. Abbandonò il gioco e tornò immediatamente in Italia per risolvere la faccenda. Faccenda che, ancora oggi, fa molto discutere.