Giulia Provvedi, l’accappatoio si apre: si vede tutto, era inevitabile

Giulia Provvedi continua ad incantare tutti con questi scatti audaci. Insieme a sua sorella, la cantante si è distinta all’Isola dei Famosi per la sua bellezza. Ed, in effetti, è proprio così. Le gemelle, infatti, sono la classica bellezza “acqua e sapone”. Non hanno bisogno di abbellimenti o di un trucco molto calcato per sottolineare la loro bellezza. Eppure, però, bisogna ammettere che quando osano, ci riescono nei migliori dei modi. Apparendo, poi, agli occhi dei loro followers davvero superlative. Ed è questo, infatti, che accaduto all’ultimo scatto di Giulia Provvedi pubblicato su Instagram. Una foto davvero minimal, dobbiamo ammettere. Ma che ottiene, per, un risultato pazzesco.

Bisogna dire che non è assolutamente la prima volta che Giulia Provvedi pubblica degli scatti incantevoli. Proprio in un recente articolo, infatti, vi avevamo parlato di un’audace foto che, tra l’altro, mostrava un tatuaggio posizionato in un posto davvero strategico. Ogni volta, bisogna ammettere, la giovane cantante riesce a stupire tutti. Anche in quest’ultimo scatto è davvero superlativo. Come dicevamo precedentemente, quindi, è una foto davvero semplice. Giulia è, infatti, in accappatoio. Ciò che cattura l’attenzione però è l’apertura di tale indumento. L’accappatoio, infatti, è aperto sulla scollatura della cantante. Lasciando intravedere qualcosa. A rendere più suggestivo il tutto, però, è lo sguardo di Giulia. I suoi occhi, infatti, sono davvero incantevoli. Inutile dire, quindi, che in pochissimo tempo lo scatto è riuscito a conquistare tantissimi “like”. Senza considerare, tra l’altro, i numerosi commenti di apprezzamento. Ma parliamoci chiaro, come potremmo dire una cosa al contrario?