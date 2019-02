Ilary Blasi si sottopone ad un trattamento particolare: guardate qui!

La nostra Ilary Blasi non smette mai di stupirci. È di poche ore fa un video, pubblicato dalla sua fanpage, che ritrae la conduttrice del Grande Fratello Vip in un momento davvero particolare. La bella romana viene ripresa mentre si sottopone alla crioterapia. Tranquilli, non è nulla di pericoloso. Ma è un semplice trattamento che va ad agire sul metabolismo cellulare in modo del tutto innocuo. Grazie all’utilizzo di azoto liquido vaporizzato, all’interno della cabina, si raggiungono circa -150°, trasportando poi la temperatura corporea, in meno di 30 secondi, a -1°. Insomma, una vera e propria impresa. Ma sono tantissimi i Vip che hanno già provato questo trattamento. E non poteva assolutamente mancare lei: la nostra Ilary Blasi. Vediamo la sua reazione.

In quest’ultimo anno la moglie dell’ex capitano giallorosso, Ilary Blasi, ci stupisce sempre di più. Dopo aver dichiarato di indossare della parrucche, per ogni puntata del Grande Fratello Vip, perché ama cambiare. La bella romana ha deciso di tentare un gesto davvero estremo. Poche ore fa, infatti, è apparso un video sulla sua fanpage, in cui è alle prese con la crioterapia. Ovvero, un trattamento clinico, nato negli Stati Uniti, che permette di avere benefici sul metabolismo cellulare. L’azoto liquido vaporizzato, raggiungendo temperature veramente estreme, trasporta la temperatura corporea a -1°. Naturalmente, i benefici sono davvero tanti. Ma diciamoci la verità: ci vuole davvero tanto coraggio nel fare questo trattamento. Eppure, Ilary sembra totalmente tranquilla in questo video. Ovviamente, le temperature ci sono e si sentono tutte. Ma lei è sempre sorridente e tranquilla. Brava Ilary, un’ottima lezione.