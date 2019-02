Uomini e Donne, Ivan Gonzalez prende una decisione che fa infuriare le corteggiatrici.

Ci siamo, questa sera su Canale 5 andrà in onda la scelta di Teresa Langella, tronista di Uomini e Donne, arrivata alla fine del suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi con due corteggiatori Andrea e Antonio. Oggi alle 14:00 torna la puntata di Uomini e Donne Trono Classico e, come anticipato da Il Vicolo delle News, troveremo ancora una volta al centro della trasmissione Luigi Mastroianni e poi Ivan Gonzalez.

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez prende una decisione incredibile

Dalle anticipazioni del trono di Luigi Mastroianni sappiamo che il tronista è andata a parlare con la sua corteggiatrice Irene. I due hanno avuto una lunga discussione, ma alla fine la corteggiatrice deciderà di perdonare Luigi e tornare in studio. Per quanto riguarda invece Ivan, il tronista rimarrà deluso dal comportamento di Sonia e Natalia, le sue corteggiatrici, che si sarebbero addirittura dimenticate di fargli gli auguri di compleanno. Maria De Filippi comunicherà infatti alle due ragazze che Ivan ha festeggiato il compleanno in un bar da solo e ha conosciuto una nuova ragazza. La nuova fiamma di Ivan arriva proprio negli studi di Uomini e Donne e diventa a tutti gli effetti una nuova corteggiatrice di Ivan.

Anticipazioni Scelta Teresa Langella Uomini e Donne

Intanto, per quanto riguarda questa sera, la tensione è altissima per quanto riguarda la prima puntata del prime time di Uomini e Donne. Questa sera, 15 febbraio, andrà in onda Il Castello, la scelta di Teresa Langella. Attualmente in rete ci sono moltissimi rumors e tante anticipazioni. Pare infatti che si sia già capito che la scelta di Teresa Langella verterà sul corteggiatore Andrea Dal Corso, l’imprenditore 31enne vinicolo. Ovviamente però per sapere la verità dobbiamo aspettare questa sera quando alle 21:45 quando su Canale 5 vedremo la scelta di Teresa Langella. Accanto a lei ci saranno amici e familiari, per una festa stellare organizzata dalla party planner Valeria Marini, chiamata da Maria De Filippi apposta per l’occasione.

