Jeremias Rodriguez scoppia a piangere per il padre all’Isola dei Famosi 2019, ecco cosa è successo.

Jeremias Rodriguez sta vivendo un momento difficile all’Isola dei Famosi 2019. Il fratello di Belen e Cecilia si è infatti lasciato andare al pianto, a quanto pare per il padre Gustavo nonostante non ci siano stati dei messaggi al figlio o delle litigate. Non sappiamo nemmeno con certezza se le lacrime di Jeremias siano legate alla news circolata lo scorso dicembre in merito al padre che era stato ricoverato in ospedale dopo essere stato ritrovato in stato confusionale mentre urlava e lanciava oggetti dal balcone della sua abitazione a Milano.

Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez in lacrime

Nelle immagini andate in onda su Canale 5 all’Isola dei Famosi 2019 abbiamo visto Jeremias tornare dalla capanna in lacrime. Marco, uno dei suoi amici sull’Isola si è preoccupato e gli ha chiesto cosa fosse successo. Il fratello di Belen Rodriguez ha così risposto che Paolo gli ha detto di aver pregato per suo padre e, anche se va tutto bene, non è un bel periodo per il padre. Marco Maddaloni così ha cercato di consolarlo ricordandogli che il papà di Jeremias non è solo in Italia e che le sorelle, Belen e Cecilia, sono al suo fianco. Rodriguez a quel punto ha dichiarato di essere molto sensibile sul tema della famiglia ed è molto delicato quando si tratta di loro: “È bello piangere per la famiglia – ha dichiarato in confessionale Jeremias – È una bella sensazione”.

Soleil consola Jermias dopo le lacrime in diretta all’Isola dei Famosi 2019

A consolare Jeremias Rodriguez dopo lo sfogo è stato non solo Marco, ma anche Soleil Sorge. I due, dal suo arrivo, si sono avvicinati molto e, fra abbracci e coccole, pare che Jeremias si sia sentito subito meglio e in confessionale ha dichiarato che l’avvicinamento di Soleil è stato per lui molto importante: “Non mi aspettavo di legare così velocemente con una persona, stare con qualcuno è sempre bello, ti dà una carica incredibile”.I due non si sono fidanzati ufficialmente, ma le premesse sembrano essere quelle giuste per iniziare una nuova relazione insieme!

