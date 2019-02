La lavastoviglie è utilissima in cucina, ma spesso è molto difficile tenerla pulita, ecco a voi un metodo innovativo, semplice e naturale per pulirla.

Pulire la lavastoviglie non è per niente impresa semplice, oggi però, grazie a questo video potete scoprire un nuovo metodo semplice e veloce per farlo. Il metodo è del tutto naturale, basterà soltanto un po’ di bicarbonato e dell’aceto. Buona visione.

