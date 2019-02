Lele Spedicato sul palco dei Negramaro: la prima uscita pubblica dopo il malore che lo ha colpito a settembre.

I Negramaro hanno iniziato da poco il loro tour 2019 e, durante la prima data dei loro live, a Rimini sul palco è arrivata una sorpresa importante, anzi una persona speciale: Lele Spedicato. Il chitarrista dei Negramaro è tornato sul palco all’RDS Stadium di Rimini e ha emozionato tutti i presenti con un saluto e una promessa importante.

Lele Spedicato sul palco della prima data dei Negramaro

Il chitarrista della band era stato colpito a settembre da un malore che aveva fatto temere il peggio per tutti i fan. Lele era finito in coma e per alcuni giorni il mondo della musica aveva trattenuto il fiato. Ora finalmente Lele Spedicato si è ripreso, ma nonostante i progressi il chitarrista dei Negramaro non parteciperà al Tour 2019 e al suo posto la band è rimasta in famiglia e hanno chiamato a sostituirlo il fratello 23enne Giacomo. Eppure all’apertura del tour Lele Spedicato era lì sul palco.

Negramaro: le parole di Lele Spedicato sul palco

Una sorpresa live che ha emozionato tutto il pubblico presente e, in un momento di grande emozione, ha suonato sul palco il nuovo brano Cosa c’è dall’altra parte, scritto proprio durante la sua malattia. Una canzone che è una sorta di preghiera laica come l’ha definita Giuliano Sangiorgi stesso. Lele è salito sul palco e con la voce rotta dall’emozione ha dichiarato: “Ciao a tutti grazie infinite e scusate, sono un po’ emozionato. Ritornerò molto presto”. Si tratta di una promessa che il chitarrista avvolto nell’abbraccio dei suoi compagni ha voluto fare a tutto il pubblico. Si è consumato così un momento molto intenso all’RDS Stadium di Rimini in cui, soprattutto durante la canzone, Lele e Giuliano si continuavano a guardare negli occhi, a suonare insieme e a condividere con il pubblica tutta l’emozione incredibile di quel momento. Ovviamente, dopo il cammeo così speciale di Lele Spedicato, il tour è cominciato e sono in programma a 20 date di cui 17 già sold out.

