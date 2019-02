Manuel Vallicella, il messaggio da brividi su Instagram: “Ti amerò sempre”

View this post on Instagram

Lei avrebbe salutato così, nel suo modo: dolce e garbato come sempre❤️. Volevo spendere poche ma significative parole per tutto lo staff della casa di riposo O.A.S.I di Cazzano di Tramigna per le amorevoli cure prestate alla mia cara mamma in questi ultimi tre anni. Le Direttrici ❤️ le Infermiere❤️e le OSS❤️ persone STRAORDINARIE E INCREDIBILI che porterò sempre nel mio cuore. E poi VOI ❤️che con tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato mi fate sentire meno solo in questo momento,il più duro della mia vita! Mando un abbraccio a ogni e dico ogni persona che mi abbia scritto un messaggio di condoglianze o che abbia pregato per mia mamma. Lei ci ha salutato per sempre ma mi piace pensare che sia sempre accanto a me. Ora AMORE MIO Riposa in Pace e proteggimi da lassù . TI AMO MAMMA E TI AMERÒ PER SEMPRE! il tuo “piccolo” principe 🖤