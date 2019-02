Omicidio Cardito, Tony Essobti trasferito in nuovo carcere per motivi di sicurezza

Tony Essobti Badre è stato trasferito: adesso non si trova più nel carcere di Poggioreale. E’ stato condotto infatti nel carcere di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Tony è il compagno della mamma del piccolo Giuseppe, il 24enne che ha ucciso di botte quel bimbo di 7 anni. Il motivo del trasferimento è la sicurezza dell’individuo.

Tony Essobti, stando a quanto riportano i media locali, era già in isolamento nel carcere di Poggioreale sin da quando ci era entrato. Le guardie all’interno della struttura penitenziaria temevano che altri detenuti avessero potuto fargli del male. Inoltre, va evidenziato che dopo la morte di un detenuto di 34 anni proprio nel carcere in provincia di Napoli, avvenuta qualche giorno fa, il direttore della struttura ha deciso di adottare una linea più dura.

E’ per motivi di sicurezza che Tony Essobti è stato trasferito nel nuovo carcere in provincia di Cosenza. I detenuti di Poggioreale, avendo appreso la notizia dai telegiornali, potevano cercare una ‘vendetta’ nei confronti dell’individuo. Il clima teso, evidentemente, ha spinto il direttore a cercare un’altra ‘sistemazione’ per l’uomo accusato dell’omicidio del piccolo Giuseppe. Intanto, vanno avanti le indagini anche su quello che è stato il ruolo della madre all’interno delle mura domestiche. Non va dimenticato, in effetti, che la madre non poteva non essersi accorta delle ripetute violenze sui bambini. La sorella di Giuseppe, infatti, ha confessato tutto non appena è stata interrogata: “E’ stato Tony a picchiarci”. Molti dei familiari del piccolo hanno accusato anche la mamma di non essersi curata del piccolo nel modo giusto. Ai funerali di Giuseppe, infatti, ci sono anche stati diversi attimi di tensione con dei parenti che inveivano nei confronti della donna.