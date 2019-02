Nozze in vista per Katy Perry e Orlando Bloom, l’anello è pazzesco e la proposta di matrimonio è da sogno.

Katy Perry e Orlando Bloom si sposeranno! Ad annunciarlo sono stati proprio l’attore e la cantante postando una foto su Instagram che ha fatto impazzire i fan. La proposta è arrivata il 14 febbraio, la sera di San Valentino 2019. I due così hanno coronato il loro sogno d’amore e Orlando Bloom come da tradizione si è inginocchiato e ha dato a Katy Perry l’anello di fidanzamento, un enorme rubino con delle pietre preziose. Lei, non avevamo dubbi, ha risposto ovviamente sì. Con tanto di lacrime di gioia.

Orlando Bloom: la proposta di matrimonio a Katy Perry

La proposta di fidanzamento è avvenuta in modo molto, molto romantico. Orlando ha tirato fuori l’anello quando si sono trovati assieme sotto un arco a forma di cuore realizzato con migliaia di rose rosse. Attorno a loro amici e parenti. Su Facebook la notizia del fidanzamento di Katy Perry e Orlando Bloom è arrivata subito grazie alla futura suocera di Orlando che ha scritto su Facebook: “Guarda che si è fidanzato ieri?”. Subito dopo i diretti interessati hanno confermato con una foto in cui si vedono i loro occhi lucidi dalla commozione per il momento e soprattutto l’anello in bella vista.

Katy Perry e Orlando Bloom, la loro storia d’amore

I due stanno insieme ormai dal 2016 quando si sono conosciuti ad un party per i Golden Globe. Da allora la loro storia d’amore, nonostante ci siano stati degli alti e bassi come può succedere ogni coppia, prosegue e i due stanno per convolare a giuste nozze. Ancora non si sa la location prescelta per il giorno del fatidico sì, e nemmeno il giorno. Ovviamente noi vi aggiorneremo non appena sapremo qualcosa di più. Intanto però sappiate che per entrambi si tratta di doppie nozze perché lui è già stato sposato con Miranda Kerr e lei ha già avuto un precedente matrimonio con Russell Brand. Poco importa però, i due sembrano veramente innamoratissimi e la loro storia d’amore sta per completarsi con un matrimonio che, ne siamo certi, sarà da favola

