Dopo i rumors sul nuovo flirt di Sara Affi Fella, l’identità del misterioso ragazzo è stata svelata. Pare si tratti di un calciatore del Trapani con il quale la ragazza sembra finalmente aver trovato la sua felicità.

Si riaccendono i riflettori su Sara Affi Fella. Dopo lo scandalo a Uomini e Donne che ha segnato il declino della sua carriera, la bella Sara torna a far parlare di sé. Riattivato recentemente il suo profilo Instagram, è bastata una frase romantica dedicata ad uno uomo misterioso a suscitare la curiosità degli amanti del gossip. In molti si sono chiesti chi è colui che avrebbe preso il posto di Nicola Panico e di Vittorio Parigini accanto alla bella Sara. Stavolta sembra proprio che l’ex tronista abbia voltato pagina, rimpiazzando i due ragazzi che durante l’ esperienza a Uomini e Donne hanno intrattenuto contemporaneamente una relazione con la ragazza nonostante la cosa fosse severamente vietata dalle regole del programma.

Le polemiche hanno portato Sara Affi Fella a cancellarsi dai social e a sparire dalle scene per molti mesi. L’ex di Vittorio Parigini non ha retto il peso e il senso di colpa del teatrino che nei mesi del suo percorso televisivo è riuscita a costruire, scatenando la rabbia dei tanti affezionati al programma che si sono sentiti fortemente delusi e presi in giro dai suoi comportamenti. Milioni di followers hanno smesso di seguirla, molti sponsor per il quale Sara lavorava si sono dissociati dai suoi comportamenti ponendo fine alle collaborazioni. È così la Affi Fella per molti mesi è caduta, nel peggiore dei modi, nel dimenticatoio.

Sara Affi Fella, il nuovo fidanzato è Francesco Fedato

In tanti hanno cercato di dare un’identità all’ignoto ragazzo al quale Sara avrebbe dedicato la frase sui social. Nelle ultime ore, in molti le hanno attribuito un flirt con un tale Andrea, che la ragazza ha prontamente smentito definendolo un semplice amico. Da alcuni indizi lanciati sul web, il nuovo flirt della ragazza sembrerebbe essere Francesco Fedato, ventisettenne veneziano, calciatore del Trapani attualmente in prestito al Foggia. I fans hanno avvistato la neo coppia in Sicilia. La conferma inoltre sembrerebbe arrivare dalle stesse Instagram Stories di Sara che ha immortalato un paesaggio identificato con una località di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove attualmente si troverebbe lo stesso Francesco. Che questa sia la volta buona per la ragazza di trovare un po’ di pace dopo i mesi tormentati che ha dovuto affrontare? Sara ormai sembra abbia pagato a caro prezzo il suo errore, un po’ di serenità non le farebbe di certo male.