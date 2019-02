Serie A, 24a giornata: ecco come seguire le partite tra Sky e DAZN

Grandissimo entusiasmo per questa 24a giornata del principale campionato italiano dal momento che ci sono tante sfide interessanti in ogni zona di classifica. Come al solito, ovviamente, anche in questo turno le gare saranno divise in questo modo. Sette saranno una esclusiva di Sky, mentre le rimanenti tre si potranno seguire solo sull’emittente streaming DAZN. Andiamo a vedere, a tal proposito, cosa vedere dove.

Serie A, 24a giornata: divisione delle gare tra Sky e DAZN

Iniziamo con il passare in rassegna le gare che Sky trasmetterà in esclusiva. Questo l’elenco: Juventus vs Frosinone (venerdì 15 febbraio ore 20.30), Cagliari vs Parma (sabato 16 febbraio ore 18.00), Genoa vs Lazio (domenica 17 febbraio ore 15.00), Udinese vs Chievo Verona (domenica 17 febbraio ore 15.00), Inter vs Sampdoria (domenica 17 febbraio ore 18.00), Napoli vs Torino (domenica 17 febbraio ore 20.30) e Roma vs Bologna (lunedì 18 febbraio ore 20.30).

Su DAZN, invece, saranno trasmesse in esclusiva queste tre partite: Atalanta vs Milan (sabato 16 febbraio ore 20.30), SPAL vs Fiorentina (domenica 17 febbraio ore 12.30) ed Empoli vs Sassuolo (domenica 17 febbraio ore 15.00). Dopo la 23a giornata, dunque, torna in campo la Serie A: andiamo a vedere che tipo di spettacolo saprà offrire. Ricordate, poi, che ci saranno ampi pre e post partita per ogni match.