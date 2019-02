Striscia la Notizia, che stoccata ad Anna Tatangelo: il video che la “inchioda”

È una delle cantanti più belle del panorama musicale italiano. Ci riferiamo ad Anna Tatangelo. La cantate di Sora, infatti, ha letteralmente conquistato tutti con la sua bellezza. Anche nella settimana precedente Anna è stata al centro dei riflettori. La cantante, infatti, si è esibita alla 69esima edizione del Festival di Sanremo sfoggiando degli outfit davvero strepitosi. D’altra parte non potevamo aspettarci altro. Eppure, però, Striscia la Notizia avrebbe mostrato una clip in cui mostrerebbe tutti gli interventi chirurgici, a cui si è sottoposta la cantante. Attualmente, Anna ha 32 anni. Ma la sua prima apparizione televisiva è avvenuta quando aveva solo 17 anni. Quindi è naturale che ci sia stato, nel corso degli anni, un cambiamento.

Nella puntata di mercoledì 13 febbraio, il tg satirico ha mandato in onda un altro servizio della rubrica Fatti e Rifatti. Ad essere entrata nel mirino dello “scanner test” è stata, questa volta, Anna Tatangelo. Un’analisi minuziosa e dettagliata ha individuato tre “problematiche”. Stando a quanto riportato da Striscia la Notizia, quindi, Anna si sarebbe sottoposta a diversi interventi chirurgici per migliorare il suo naso, bocca e seno. Analizzando, quindi, diverse apparizioni televisive della cantante sono apparsi questi dettagli. D’altro canto, però, Anna non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, sia chiaro. Per quanto riguarda il resto, invece, non abbiamo la certezza di quanto dichiarato. C’è anche da prendere in considerazione, però, che Anna nel corso degli anni è maturata, cambiata. Quindi è più che ovvia la sua trasformazione fisica.