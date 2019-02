Uomini e Donne, la tronista Teresa Langella ha finalmente effettuato la sua scelta all’interno del programma Uomini e Donne. La tronista di Maria De Filippi è arrivata alla fine con due corteggiatori: Andrea Dal Corso e Antonio e ora è tempo di scoprire chi sarà la sua scelta. Domani, 15 febbraio 2019, scopriremo nel corso del Prime Time di Uomini e Donne chi sarà la scelta di Teresa Langella.

Scelta Teresa Langella, Uomini e Donne: cosa è successo nella villa

Come sempre Maria De Filippi mette a disposizione dei tronisti che si avvicina a scelta un week-end in una villa. Teresa Langella così, come molti prima di lei, è andata in villa con Andrea e Antonio. Qui ogni corteggiatore vede ciò che sta facendo con l’altro quando si svolge una esterna all’interno della casa. A meno che il corteggiatore che in quel momento si trova ad esempio con Teresa decida di spegnere le telecamere: in quel caso il corteggiatore che è in stanza e sta aspettando di fare l’esterna con Teresa non potrà vedere nulla. Anticipazioni sulla villa non ce ne sono. Pare che entrambi i corteggiatori abbiano dato al massimo facendo sentire Teresa una vera e propria star-

Scelta Teresa: è Andrea Dal Corso, anticipazioni

Dopo aver trascorso alcuni giorni in villa insieme ad Andrea e Antonio alla fine però pare che la scelta di Teresa Langella verta su Andrea Dal Corso. Sono infatti molte le anticipazioni che vedono proprio la Langella tra le braccia di Andrea il bel trentunenne imprenditore vinicolo.

Pare che Teresa Langella abbia quindi deciso che l’uomo della sua vita sarà proprio Andrea Dal Corso. Le anticipazioni sembrano non lasciare dubbi a riguardo; secondo Il Vicolo delle news e altri siti di anticipazioni che seguono in maniera stretta Il trono di Uomini e Donne infatti Teresa sarebbe caduta tra le mani di Andrea. Pare inoltre che si sia trattato con happy end ossia una scelta positiva in cui Andrea le avrebbe detto di sì. Sono trapelate delle foto a conferma della scelta della tronista la 26enne Teresa Langella. Ovviamente la certezza di ciò che avrà deciso Teresa Langella la avremo solamente domani quando andrà in onda la prima serata di Uomini e Donne con la scelta proprio di Teresa.

Ospiti Scelta Teresa Langella: chi c’è nel castello

Nel castello dove si è già svolta la festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini, c’erano molti ospiti speciali come Tina Cipollari, Valeria Marini, Giulia De Lellis, Anahi Ricca e tanti altri personaggi del Mondo della TV come Gianni Sperti e Giulia De Lellis.

