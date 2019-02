A distanza di pochi mesi dalla messa in onda della nuova edizione di The voice of Italy, Simona Ventura, quest’anno al timone del programma, è pronta a scegliere i quattro artisti che avranno il ruolo di giudici.

Manca poco all’arrivo della sesta edizione di The voice Of Italy, il talent show di Rai 2, che quest’anno vede la conduzione di Simona Ventura. Sarà un’edizione rivoluzionaria, caratterizzata dalle novità e dal ritorno di Simona in casa Rai. Dopo il fortunato passaggio a Mediaset che ha segnato il ritorno in scena della Super Simo nazionale, la conduttrice e pronta ad una nuova avventura in Rai, rete che per anni le ha donato un enorme successo. Chi saranno invece i coach che siederanno sulle poltrone rosse? Sembra che la stessa Ventura abbia già scelto tre quarti della giuria.

La giuria del programma nelle passate edizioni è sempre stata composta da grandi artisti del panorama musicale italiano, come Albano, Cocciante, Renga , Noemi, J-ax e Raffaella Carrà, che “a colpi di pulsante” hanno cercato di trovare all’interno del programma la nuova voce della musica italiana . Come dimenticare la simpatica e talentuosa Suor Cristina che ha trionfato nella seconda edizione e che proprio nei giorni scorsi è riuscita ad accedere al programma americano The World’s Best incantando il pubblico oltre oceano.

The voice of italy, Morgan tra i quattro coach

Da giorni circola in rete il nome di Morgan, ex giudice di X-factor e di Amici, pronto ad affrontare la nuova avventura in un altro talent-show. Tenendo conto delle esperienze passate di Morgan all’interno di format di questo genere, siamo sicuri che ne vedremo delle belle. Altri due nomi sono invece trapelati nelle ultime ore. Ad affiancare Morgan saranno la bella e scoppiettante Elettra Lamborghini e il cantante rapper Sfera Ebbasta. Ancora incerto il nome del quarto giudice. Tra gli artisti contattati pare ci sia anche Gué Pequeno. Morgan, Elettra Lamborghini, Sfera Ebbasta e Gué Pequeno con ogni probabilità avranno quindi il ruolo di giudici all’interno del programma. Manca solo la conferma finale. Dato certo è che con una giuria scoppiettante come questa e la conduzione di Super Simo, il programma ci regalerà grandi soddisfazioni.