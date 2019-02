Tonificare le gambe: 4 esercizi da fare per ridurre l’interno coscia

Gli esercizi di cui vi parleremo sono semplici e basta veramente poco per praticarli per ridurre la circonferenza delle cosce e rassodare i muscoli. Il primo esercizio consiste nel mettersi distese per terra con la pancia in sù e mettere tra le ginocchia piegate una palla di spugna. Il bacino deve essere sollevato verso l’alto, senza alzare le spalle da terra, facendo quindi forza sui muscoli dell’interno coscia. La sensazione che avvertirete è quella di voler stringere la palla. Potete ripetere l’esercizio per 3 volte in 20 movimenti ciascuna. Per il secondo esercizio è consigliato, ma non obbligatorio, l’utilizzo delle cavigliere su entrambe le caviglie. Posizionatevi per terra su un lato del corpo e alzate la gamba a 90°. Fate questo movimento ripetutamente con tempi lenti almeno 20 volte per gamba. Ma non è finita qui.