Ultima estrazione Superenalotto, vince un 5+1: quanto dovrà versare allo Stato

L’ultima estrazione del SuperEnalotto non ha regalato il sei. Si continua, quindi, a sperare di essere il fortunato che centrerà il jackpot da oltre 100 milioni di euro. Tuttavia, la lotteria ha regalato un sostanzioso premio al vincitore del 5+1. Si parla di oltre cinquecentomila euro. Il vincitore ha giocato la sua schedina in un tabacchi di Piazza Duca degli Abruzzi, a Pescara. Come è naturale che sia, il giocatore ha preferito rimanere nell’anonimato. Tuttavia, una cosa è certa: adesso dovrà versare nelle tasche dell’Erario un bel gruzzoletto. Mica credeva di tenersi tutto per sé?

Il fortunato vincitore del 5+1 aveva giocato una semplice schedina da due colonne per la somma di un solo euro. Beh, in effetti, tanto basta per vincere premi anche così alti. La somma vinta è pari a 581.792,09 euro. Esiste, però, una tassa da pagare all’Erario in caso di vincita chiamata ‘Tassa della fortuna’. Per quanto riguarda il gioco del Superenalotto, ricordiamo che l’aliquota è pari al 12% sulle vincite, ma soltanto per quelle superiori ai 500 euro e soltanto per la parte eccedente a questa soglia.

Superenalotto: all’ultima estrazione vince un 5+1, ecco quanto dovrà versare all’Erario

Non ha vinto il 6. Certo, sarebbe stata una fortuna immensa per il giocatore. Però lo sarebbe stato anche per lo Stato che ha imposto una tassa anche sulle vincite incassate dai giocatori. Giocatori che, ricordiamo, pagano precisamente ogni schedina di tasca propria. Così, il giocatore che ha portato a casa circa 580mila euro, adesso dovrà versare allo Stato una tassa da circa 70mila euro. Insomma, non proprio briciole. Con 70mila si può comprare un appartamento in periferia, in campagna. Oppure si può condurre una vita agiata in pensione. Non è proprio una cifra irrisoria.

SuperEnalotto, quote ultima estrazione

Punti 6 nessun vincitore

Punti 5+1 all’unico vincitore vanno 581.792,09€

Punti 5 ai 6 vincitori vanno 31.327,27€

Punti 4 ai 466 vincitori vanno 420,03 €

Punti 3 ai 18.475 vincitori vanno 31,42€

Punti 2 ai 308.864 vincitori vanno 5,79€

Quote Superstar

5 Stella nessun vincitore

4 Stella all’unico vincitore vanno 42.003,00€

3 Stella ai 79 vincitori vanno 3.142,00€

2 Stella ai 1.354 vincitori vanno 100,00€

1 Stella ai 8.974 vincitori vanno 10,00€

0 Stella ai 21.596 vincitori vanno 5,00 €