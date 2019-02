Nino Castanotto è ultimamente al centro di diverse polemiche. E’ uno dei cavalieri di Uomini e Donne Trono Over ed è stato accusato, da una sua ex dipendente, di non averla pagata. Stando a quanto emerge, Castanotto le dovrebbe oltre 40mila euro. Aveva un’agenzia di viaggi che poi fallita, ma non si nulla di più preciso circa l’ex imprenditore.