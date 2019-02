Uomini e Donne, due corteggiatori chiamano la Polizia Postale per un video.

Scoppia il caos a Uomini e Donne e questa volta viene addirittura chiamato la Polizia durante il Trono Over di Uomini e Donne. Claire e Giambattista del trono over di Maria De Filippi finiscono nell’occhio del ciclone in quanto, qualche giorno fa, la coppia è stata ripresa mentre si trovava all’interno di un bar e pare mettersi d’accordo e stabilire una strategia sul comportamento da tenere in studio durante il programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Claire e Giambattista chiamano la Polizia a Uomini e Donne

I due si stavano forse mettendo d’accordo in merito a tutte le tecniche al fine di prolungare la loro permanenza davanti al telespettatori del pomeriggio di Canale 5. Gianni Sperti una volta mostrato il video ovviamente subito si infuria a riguardo urlando a Giambattista e a Claire di essere dei truffatori e degli impostori e di non poter venire in trasmissione pensando di poter prendere tutti per il c*** perché non è così.

La versione dei corteggiatori sul video di Uomini e Donne

Claire ha spiegato al settimanale di Uomini e Donne che non si stava mettendo d’accordo con Giambattista per creare una strategia, ma che quello che è stato ripreso dalle telecamere era l’epilogo di una litigata. A quanto pare però Giambattista vuole vederci chiaro e ha dichiarato in trasmissione Uomini e Donne di aver chiesto l’aiuto della polizia postale, della Polfer, al fine di scoprire chi ha registrato questo video. A detta loro non è un video amatoriale, ma è un video realizzato da dei professionisti. Ovviamente però Giambattista dice a Gianni Sperti che se gli dirà chi ha mandato il video: “La finiamo qua con la ricerca della polizia perché ci si può mettere d’accordo in maniera diversa”. Ma visto che Gianni non ha alcuna intenzione di rivelare la sua fonte la coppia continuerà la denuncia.

Maria De Filippi reagisce alle posizioni di Claire e Gianbattista

Maria De Filippi intanto reagisce a questa situazione dichiarando che lei non caccerà mai nessuno dalla porta perché è una persona educata, ma allo stesso tempo dichiara: “Sta a voi e alla vostra coscienza decidere se sia il caso di rimanere entrambi”. Però a quanto pare, almeno per ora, i due non hanno rinunciato alla visibilità delle telecamere.

