Sanremo 2019, Boomdabash, la risposta alla polemica di Al Bano a Vieni da Me.

I Boomdabash che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2019, sono stati ospiti di Caterina Balivo nel suo programma di punta di Rai 1, Vieni da Me. I ragazzi hanno così raccontato il loro esordio e hanno anche risposto alla frase di Al Bano che ha dichiarato che il rap sta uccidendo la musica italiano.

Vieni da Me, i Boomdabash rispondono ad Al Bano sull’esperienza a Sanremo 2019

“È stato difficile emergere, soprattutto se vieni dal sud – raccontano di Boomdabash – Diciamo che in passato purtroppo la nostra città non era considerata al top. Però una cosa che noi ci teniamo a dire è che adesso è bellissima e si è riscattata da tutto quello che è stato il male del passato e noi siamo orgogliosi di essere nati a Misagne”. In merito alla polemica di Al Bano che ha dichiarato che il rap sta uccidendo la musica italiana i ragazzi della band dichiarano: “La musica può salvare. Sicuramente possiamo dire che la musica non uccide mai la musica. Noi siamo fan di Al Bano, tutti però forse dovremmo ogni tanto fermarci e capire che la musica è un dono e da questo deriva una grande responsabilità”.

Boomdabash, Ultimo: “Sappiamo tutto, ma non diciamo niente”

La canzone dei Boomdabash è quinta in classifica delle radio e loro raccontano che il vero obiettivo è salire sul palco dell’Ariston, cantare bene fare bella figura”. Caterina Balivo poi chiede ai ragazzi se sanno qualcosa in merito a Ultimo: “È un nostro amico, sappiamo tutto, ma non vogliamo dire niente. Per quanto riguarda Loredana Berté invece, arrivata quarta, possiamo dire che la sua canzone resterà per sempre, ricorderemo il suo graffio sul palco del Teatro Ariston, per noi è una sorta di mamma a livello artistico. Ci dà sempre consigli mirati, non di quelli classici, poi con lei quando abbiamo fatto il duetto siamo cresciuti da morire”. La band si stanno già richiudendo in studio per registrare e hanno preannunciato un nuovo lavoro in arrivo: “Arriverà un nuovo pezzo prima dell’estate in perfetto stile Boomdabash, genuini e con bella musica”.

