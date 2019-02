Wanda Nara in un video in cui si mostra senza veli lascia tutti di stucco.

E’ clamorosamente bella nelle sue ultime storie Instagram. Viso angelico, biondissima come sempre, e quell’effetto della fotocamera che la rende ancora più bella. Beh, dobbiamo ammettere che la moglie di Mauro Icardi ci ha lasciati letteralmente di stucco con i suoi ultimi aggiornamenti.

Di solito, ci mostra i suoi bambini mentre giocano con lei. E’ una mamma premurosa e molto presente, ma soprattutto una donna strepitosa. Prima d’ogni cosa, Wanda è una di quelle ‘femmine’ che sanno bene come attirare l’attenzione. Sempre in grandissima forma, sempre attenta alla linea, sempre impegnata col lavoro.

Wanda Nara incanta Instagram con i suoi video

Non è la prima volta che la vediamo così. Wanda Nara ha sempre amato stuzzicare i suoi followers con dei video un po’ così… questa volta però, dobbiamo ammetterlo, è veramente imbattibile. Una vita super impegnata quella di Wanda, ma mai abbiamo visto in lei qualche segno di cedimento. Gli impegni di lavoro, famiglia e quant’altro non l’abbattono. Anzi, a quanto pare, riescono addirittura a renderla più bella.

Ha inserito l’effetto ‘coniglietto’ in questa storia Instagram: tutti possiamo vedere i baffetti, il nasino e le orecchie da coniglio. Modificati anche gli occhi tramite l’effetto che li rende più rotondi e grandi. Gli altri particolari, messi ben in evidenza in questo scatto, sono ovviamente sotto gli occhi di tutti. Wanda è una donna libera e spregiudicata. Così come Mauro Icardi. Nessuno dei due nella coppia sembra essere particolarmente geloso. Talvolta, ha pubblicato sul proprio canale Instagram anche delle foto del suo uomo mentre faceva la doccia. Quest’estate, soprattutto, ci hanno deliziati con diversi aggiornamenti social. Insomma, dobbiamo dire che la coppia Icardi-Wanda Nara fa sempre discutere, per un motivo o per un altro. Icardi parla sul campo, Wanda sui social…