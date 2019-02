Wanda Nara tradisce il fidanzato Mauro Icardi con Marcelo Brozovic: le accuse dal magazine di Corona e Brozovic querela Fabrizio Corona.

Marcelo Brozovic ha deciso di denunciare il giornale online di Fabrizio Corona, Corona Magazine,dopo aver letto un articolo in cui si parla di possibile tradimento di Wanda Nara (moglie di Mauro Icardi) proprio con Brozovic.

Leggi anche: Wanda Nara incontenibile, il video senza veli lascia tutti a bocca aperta

Corona denuncia il presunto tradimento di Wanda Nara

Nell’articolo si legge che Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi, sarebbe una traditrice che avrebbe infatti avuto una tresca con Marcelo Brozovic. Il giornale di Corona continua dichiarando che, nonostante Wanda Nara e Mauro Icardi abbiano una relazione apparentemente modello e consolidata, ci sono dei problemi. A detta del magazine di Corona, Wanda e Brozovic avrebbero dei rapporti intimi con tanto di messaggi e foto particolarmente sopra le righe. Icardi, sempre secondo quanto riportato dal Corona Magazine, scoperta la tresca avrebbe aggredito il compagno.

Brozovic querela il magazine di Corona: “Nessun rapporto con Wanda Icardi”

Brozovic però ha chiesto a legale Danilo Buongiorno di sporgere denuncia per difendere l’amico Mauro Icardi e per chiudere completamente questa storia. L’avvocato così parla di assoluta falsità della notizia dicendo che non c’è stato alcun tipo di rapporto tra il suo assistito e Wanda Nara. Inoltre il calciatore non avrebbe mai aggredito Mauro Icardi. Questa quindi è una di quelle notizie che sta facendo particolarmente discutere, in perfetto stile Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti non si tira mai indietro quando si parla di gossip e questa volta avrebbe cavalcato l’onda con Wanda Nara e Mauro Icardi. La loro storia d’amore del resto è discussa praticamente su ogni giornale di gossip e si parla del calciatore anche per l’ultima decisione di aver rifiutato di giocare senza maglia da capitano.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere sull’Isola dei Famosi 2019 allora CLICCA QUI!