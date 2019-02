Whatsapp, come spiare le chat: trucchi e segreti

Bisogna ammettere che la tecnologia sta facendo dei passi davvero da giganti. Ognuno di noi, quindi, in un certo senso si è dovuto adeguare. Comprando, magari, un telefono all’ultima generazione. O, addirittura, iscrivendosi ai famosi social network. D’altra parte, però, questi mezzi se da una parte possono essere realmente utili. Dall’altra possono rappresentare un vero e proprio pericolo per la nostra privacy. Tantissimi, infatti, sono i cosiddetti cybercriminali che utilizzano diverse tecniche per spiare le conversazione sulla nota applicazione di messaggistica istantanea. Ebbene si. Parliamo, infatti, di Whatsapp. A quanto pare, dunque, esistono dei metodi che permetterebbero di scoprire le tue conversazioni. In questo articolo, quindi, ti spiegheremo quali sono. Ma, in particolare, cosa fare per evitare che qualche malintenzionato possa leggere le tue conversazioni.

Le tecniche di hacking utilizzate dai cosiddetti cyber criminali sono davvero tanti. Di seguito, quindi, vi riporteremo dettagliatamente quali sono. E, soprattutto, cosa fare per difenderti.

App-spia: sono le classiche applicazioni utilizzate dai “cracker”. Essi, infatti, possono leggere ciò che scrivi sulla tastiera del tuo smartphone. E, di conseguenza, anche ciò che scrivi su Whatsapp. Principalmente sono 3 le applicazioni che giocano questi brutti scherzetti: iKeyMonitor, applicazioni di antifurto ed, infine, applicazioni utilizzate per il Parental Control. Qualora, quindi, sentissi l’esigenza di scoprire se il tuo telefono è sotto controllo, è opportuno disinstallare tali applicazioni;

Whatsapp: ecco i metodi per non far spiare le chat

Una volta, quindi, spiegati dettagliatamente le metodologie attraverso cui un cracker potrebbe spiare le tue conversazioni Whatsapp, è opportuno spiegare anche come è possibile non farsi spiare.