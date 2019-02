Andrea Dal Corso, Deianira ci va giù duro: parole al veleno per lui

Deianira Marzano è una nota opinionista, blogger ed influencer che con i suoi video su Instagram riscuote sempre molto successo da parte dei suoi follower. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata proprio così, sui social. E’ una che non ha peli sulla lingua e lo dimostra ogni volta che viene ospitata a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso. Non poteva mancare, dunque, il suo commento su Uomini e Donne. Sulla scelta, cioé, di Teresa Langella e il relativo ‘no’ di Andrea Dal Corso che ne è conseguito.

Andrea Dal Corso dice NO a Teresa Langella, la reazione di Deianira spiazza tutti

Lascia tutti di stucco Deianira, sì, perché è vero che ci si aspettava qualche critica, però sembra che lei ci sia andata veramente giù pesante. Ecco il post apparso su Instagram:

Insomma, il commento è pesante. Anzi, diciamo che Deianira Marzano invita un po’ tutti a ‘commentare’ la scelta di Andrea Dal Corso.

Cos’è successo tra Andrea e Teresa Langella?

Nella puntata de La Scelta in onda su Canale 5 nella serata di ieri, c’è stato un gran bel colpo di scena. Andrea ha detto no a Teresa, dopo che lei aveva rispedito a casa Roberto. Insomma, uno smacco per i fan che volevano tutt’altro. Infatti, sui social sono tante le critiche che hanno raggiunto sia Teresa Langella per essersi comportata così con Roberto, che per Andrea Dal Corso che le ha detto di no. Beh, infondo, al cuor non si comanda. Se Teresa Langella sentiva di scegliere Andrea dal profondo dei suoi sentimenti, in effetti si è comportata bene. Poi, beh, è andata com’è andata. Nessuno si aspettava questo colpo di scena, ma adesso inveire contro i ragazzi serve a ben poco.

