La sua prima intervista dopo la 69esima edizione del Festival di Sanremo, in esclusiva a Verissimo, Anna Tatangelo.

Dopo aver partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, la giovane e bella cantante Anna Tatangelo è tornata a far parlare di sé per quanto riguarda la sua relazione con Gigi D’Alessio, altro noto cantante della scena nazionale italiana. La cantante nativa di Sora si è raccontata in una lunga intervista concessa ai microfoni di Canale 5 nel corso del programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, Verissimo. La Tatangelo inoltre non ha nascosto delusione in merito alle polemiche che sono arrivate nei suoi confronti e della sua canzone (“Le nostre anime di notte”) che è arrivata terzultima alla 22° posizione nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo.

Anna Tatangelo emozionata a Verissimo: “Gigi ha capito…”

La giovane cantante ha confessato ai microfoni di Verissimo che ha imparato a stare da sola con le dovute difficoltà dicendo: “E’ stato costruttivo, soprattutto nella parte iniziale. Però è una fase che consiglio di vivere a tutti. Io sono uscita da casa di papà per entrare in quella di Gigi, saltando quindi la fase vado a viver da sola o con le mie amiche. Oggi mi sono trovata a stare da sola ma con mio figlio quindi non c’è il tempo di stare giù e piangersi addosso e quant’altro”.

Inoltre ha continuato l’intervista raccontando le parole con cui ha spiegato al figlio il motivo della separazione con il padre: “Mamma e papà si prendono un momento per stare lontani però noi ti amiamo, ci vogliamo tantissimo bene…” e invece sul rapporto con il suo ex compagno afferma: “Non è stato facile, la mia famiglia mi è stata vicino. Gigi è una persona intelligente, ha capito e abbiamo superato anche questa”. In conclusione ha voluto ironizzare rispondendo alla domanda della Toffanin in merito al loro possibile ricongiungimento, cantando una strofa della canzone “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti: “Lo scopriremo solo vivendo”.

