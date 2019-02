Balotelli a C’è Posta per te compra un’auto per Pio e Amedeo

Mario Balotelli partecipa a C’è Posta per te, programma di Maria De Filippi, in una serata in cui dall’altra parte della busta ci sono Pio e Amedeo. Una situazione abbastanza imbarazzante per il calciatore. Sì, perché si ritrova a dover fare i conti con una richiesta particolare. Pio e Amedeo chiedono al bomber di comprare un’auto per il fratello di Amedeo.

Il fratello di Pio e Amedeo ha preso la patente: Balotelli a C’è Posta per te gli compra l’auto

La richiesta di Pio e Amedeo mette tutti in imbarazzo. Ma proprio tutti, specialmente Maria De Filippi. “E’ un mio ospite, non voglio che venga qui e tiri fuori dei soldi per via. Una cosa del genere non mi è mai capitata”, così si esprime la De Filippi sulla storia che le sembra quasi surreale.

Pio e Amedeo hanno provato in tutti i modi a convincere Mario Balotelli, che all’inizio ci ha pensato su per bene: “Non sono molto d’accordo su questa cosa. Se volete posso dare la stessa cifra in beneficenza”. Ma Pio e Amedeo non si arrendono. Non ne vogliono sapere di gettare la spugna. Così, incalzano: “Mario, è un gesto che devi fare per forza, non ti puoi tirare indietro”. Alla fine, entra un consulente in studio e sottopone il contratto d’acquisto della macchina all’attenzione di Mario Balotelli. Mario, a quel punto, non se la sente di tirarsi indietro. Prende la penna e firma.

Pio e Amedeo parlano di Mario Balotelli

“Questo guadagna 11 milioni di euro. La cifra che gli abbiamo chiesto è come un euro e dieci centesimi per uno che guadagna i classici 1100 euro al mese”. Comincia così la prova di convincimento. Però, alla fine, Amedeo precisa: “Mario Balotelli è una delle persone più buone che esistono. A parte gli scherzi, è così davvero”.