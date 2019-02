Belen Rodriguez, spunta una foto da adolescente sul suo profilo Instagram: immagini a confronto, vediamo un po’ come è cambiata la modella argentina.

Ricordate quando Belen Rodriguez era una ‘giovincella’? Insomma, quando era appena arrivata in Italia dall’Argentina e stava per intraprendere la strada del successo. Beh, è lei stessa a ricordarci com’era un po’ di tempo fa con una foto che le è stata inviata sul proprio pc da qualche amico. Beh, nel rivederla, anche a noi sono affiorati diversi ricordi: quelle prime apparizioni in TV, per esempio a ‘Scherzi a Parte’. Ricordate quando le fecero quello scherzo in cui era coinvolto Teo Mammucari? Belen scoppiò a piangere. Ecco, ci sembra lo stesso viso che vedemmo in quello scherzo.

Belen Rodriguez da adolescente: gli anni passano per tutti

Passano per tutti ed è bello che Belen Rodriguez sia così fiera di mostrarsi nelle foto in cui era una adolescente. Anche perché, in questi casi, parte in automatico la comparazione con la Belen che è diventata oggi. Ovvero, con qualche ritocchino che non guasta e un po’ di ‘maturità’ in più sul volto. Belen non ha rivali in termini di bellezza, ma forse anche lei avrà i suoi complessi e le cose che del suo aspetto avrà voluto cambiare o ritoccare.

Tuttavia, è da apprezzare davvero tanto il fatto che mostri a tutti i suoi followers come era qualche anno fa. In una foto che, forse, è stata scattata così, all’improvviso, mentre era in vacanza al mare. Coi capelli al vento, le treccine e il sorriso spensierato di chi apprezza la vita per com’è. Per non parlare del costume con le fragoline, se la vista non ci inganna. Insomma, proprio la tipica foto di una ragazzina nel pieno della giovinezza. Ci fa molto piacere sapere che ai massimi livelli della TV italiana, oggi, ci sia una ragazza così intellettualmente leale come Belen Rodriguez. In effetti, dobbiamo ammettere che la Rodriguez è molto aperta con i suoi follower di Instagram, che spesso si lasciano andare anche ad esternazioni un po’ ‘estreme’. Spesso, la vediamo veramente in ogni momento della giornata. Ogni sua foto riceve migliaia e migliaia di like ed è un vero e proprio successo.