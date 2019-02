Fisico prorompente e carattere deciso, Giulia Cavaglia fin da subito si è fatta notare nel programma Uomini e Donne, conquistando il cuore di Lorenzo Riccardi e arrivando ad un passo dalla scelta.

Manco ormai poco alla scelta di Lorenzo Riccardi. Tra le due pretendenti che si contendono il cuore del bel tronista troviamo Giulia Cavaglia, che da mesi fa girare la testa a milioni di telespettatori. Bella, decisa e dal caratterino forte, Giulia nasce a Viterbo il 4 aprile 1995 sotto il segno dell’Ariete. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico Rousseau di Viterbo la bella ventitreenne si trasferisce con la famiglia a Moncalieri, in provincia di Torino, dove attualmente abita. Una passione per la moda e il design che la spinge a laurearsi in Design della comunicazione visiva all’istituto Europeo di Design di Torino con 110/100. Da lì i suoi primi approcci al mondo del lavoro. Giulia, infatti, è stata organizzatrice di eventi in ambito artistico e social manager per famosi brand. Oltre a questo, spiando il suo profilo Instagram, si evince la sua professione come modella.

Dai suoi profili social Giulia sembrerebbe aver avuto una lunga relazione con Giuseppe Cussino. Relazione molto discussa anche all’interno del programma, in quanto c’è sempre stato il sospetto che i due continuassero in segreto a frequentarsi.

Per ulteriori news su Giulia Cavaglia e i personaggi più discussi di Uomini e Donne ––> clicca qui

Giulia Cavaglia, il percorso a Uomini e Donne

Un percorso non facile quello di Giulia all’interno del programma Uomini e Donne. Fin da subito è sembrata essere lei la prescelta di Lorenzo Riccardi, che tra alti e bassi ha continuato a tenere la bella Giulia “alla sua corte”. Spesso è stata messa in discussione la sua credibilità, in quanto, soprattutto all’inizio, Giulia ha corteggiato sia Lorenzo che il suo collega Luigi Mastroianni. Accusata di non essere del tutto limpida riguardo la sua vita privata, sui social si è molto discusso di un presunto e nuovo caso Sara Affi Fella 2.0. Fino a quando la modella ventitreenne riesce a far chiarezza nel suo cuore e a dichiararsi per Lorenzo.

La forte affinità tra i due ragazzi arriverà addirittura a far sospettare che tra i due ci fosse un accordo segreto e che Giulia sapeva di essere lei la prescelta del tronista. Cosa alquanto scontata fino all’arrivo di Claudia, la bionda corteggiatrice che ha totalmente mandato in confusione Lorenzo. Sono loro le due ragazze arrivate alla scelta ormai imminente, in onda venerdì 22 febbraio in prima serata su Canale 5. La scelta in realtà è già stata registrata, molte le anticipazioni già trapelate. Di certo non vogliamo rovinarci la sorpresa, ma proprio il fatto che Giulia, pochi giorni fa, ha iniziato a seguire l’agenzia “The One Celebrity” lascerebbe pensare che la modella sia pronta a voltare pagina con nuovi progetti.

Giulia Cavaglia, l’accusa di bullismo

Tante le polemiche che Giulia ha dovuto affrontare durante il suo percorso televisivo. Più volte è stata messa in cattiva luce. La ragazza è stata addirittura accusata di bullismo dalla nota deejay torinese Greta Tedeschi. Quest’ultima, infatti, afferma che Giulia in un post pubblicato su Instagram avrebbe deriso il suo fisico, prendendosi gioco dei suoi difetti fisici. La Tedeschi inoltre ha accusato Giulia di aver partecipato a Uomini e Donne solo per avere più visibilità e per far crescere il numero di followers sui suoi social network.