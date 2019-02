Chiara Ferragni mostra la sua Birkin, una borsa che ha fatto impazzire tutte le sue follower: ecco quanto costa

Chiara Ferragni, l’influencer divenuta famosa per aver postato all’interno del suo blog, The Blonde Salad, vari outfit con abbigliamento alla moda. Da poco convolata a nozze con il famoso cantante Fedez nella splendida cerimonia che si è tenuta in Sicilia e precisamente a Noto, dove la fashion blogger ha aumentato ancor di più la sua rete di followers grazie a quanto avvenuto in quei giorni. Attualmente è stata inserita nella Top 10 dei più ricchi e influenti influencer d’America, nonostante la giovane donna sia italiana. Il suo impero economico e di marketing però, non si basa solo sui post da condividere sui suoi social, visto che già da anni la Ferragni ha lanciato vari brand di abbigliamento e di vestiario in generale con il suo marchio personalizzato. Tra le sue passioni c’è quindi ovviamente anche lo shopping per ampliare il suo enorme armadio, e in questo periodo sta facendo parlare di sé a causa di una costosa borsa acquistata e poi postata sul suo profilo Instagram.

Quanto vale la Birkin bag di Chiara Ferragni

Abituata a condividere ed esibire sui social ogni momento della sua vita, non poteva non condividere con i suoi seguaci uno dei suoi ultimi acquisti. Di colore arancione, tessuto di pitone, la borsa che la nostra cara fashion blogger sfoggia con fierezza su un post di Instagram, è una delle più costose. Si tratta infatti della tanta sognata Birkin, una delle linee leggendarie della maison francese Hermès. Ma in particolare la borsa che la Ferragni ha acquistato è una delle più costose: se cercate infatti informazioni su questo tipo di borsa, il vostro occhio cadrà su un dato in particolare, il suo costo. Quel gioiellino difatti è un accessorio molto prezioso che vale la modica cifra di 25mila euro e che conviene, alla Ferragni, di tenersela stretta.

Per ulteriori news su Chiara Ferragni, Fedez, la loro vita privata, come procede la storia d’amore, le ultime dichiarazioni, i prossimi impegni lavorativi ed, infine, le sue foto più belle su Instagram –> clicca qui