Diletta Leotta, il vestito scollato blocca Instagram: la foto è da urlo

La bellissima Diletta è certamente una delle donne, in senso assoluto, più bramate dal popolo italiano. E’, infatti, diventata nel tempo una sorta di icona nel mondo del calcio. Oltre alla sua bellezza, a tal proposito, non è certamente un fattore di poco conto il fatto che sia il riferimento per quello che è a tutti gli effetti lo sport principe in Italia.

Tutto il suo successo a dir poco impressionante e senza eguali, sia nel presente che negli anni passati, ha inevitabilmente dei riflessi anche sulla realtà dei social. Su Instagram, infatti, il seguito che è in grado di vantare è a dir poco impressionante. Sono quasi 4 milioni i seguaci che non si perdono mai un suo post o una sua storia. Proprio in questi minuti ha condiviso una foto mozzafiato.

Diletta Leotta, il vestito scollato è da urlo

La bellissima giornalista, per annunciare la sua diretta questa sera su DAZN, ha condiviso una foto che la vede mentre indossa un vestito scollato spaventoso. Non a caso, infatti, in pochissimo tempo ha raggiunto un numero di “like” e di commenti fuori dall’ordinario. Insomma, una vera e propria delizia per gli occhi. Negli ultimi giorni, poi, aveva dato altri spunti interessanti ai suoi fan, condividendo anche una sua foto in piscina.