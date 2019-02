Emma Marrone non si sente bene dopo il suo concerto a Bari, poi però arriva il video-messaggio per i suoi fan molto preoccupati.

Emma Marrone è di certo una delle cantanti italiane più amate degli ultimi anni, i suoi concerti sono sempre una grande festa in cui l’ex vincitrice di Amici dà sempre il meglio di sé per il suo pubblico. Ieri sera la cantante ha confessato di essersi sentita poco bene subito dopo la fine del suo concerto al Palaflorio di Bari. A testimoniarlo è stata la stessa Emma che, sul suo profilo Instagram ha postato una foto-stories in cui è accovacciata in terra con il viso molto provato. La didascalia della storia allarma subito i fan. Infatti Emma scrive: “In realtà finisce sempre così…io che mi sento male. Adesso lo sapete, io non ho segreti con voi (riferendosi ai suoi fan, ndr)”.

Emma Marrone, malore dopo il concerto a Bari, poi arriva il messaggio a tutti i fan

La storia Instagram ha fatto preoccupare non poco i fan della bravissima cantante. Tanto da costringerla poco dopo a fare una ulteriore storia dove spiega di star bene, proprio per rassicurare gli animi dei suoi followers. Qualche minuto dopo infatti la Marrone ha postato una video-stories sul suo profilo Instagram in cui recita queste parole: “Ragazzi la mia ultima stories doveva solo farvi ridere, perché era per farvi capire che sul palco faccio la figa, poi mi crollano tutte le ansie, le tensioni, vado in bagno e piango, mi sento male, mi viene da vomitare e tutte queste cose da vecchia (sorride, ndr)”. Insomma allarme rientrato, la Marrone sta benissimo per la gioia di tutti i suoi fan che, vedendo quella foto si erano spaventati tantissimo. Così tanto da ‘costringere’ la cantante a fare un video per spazzare via ogni preoccupazione.