Fabrizio Corona scrive ad Ultimo dopo Sanremo: “Mi mangio le mani…”

Hanno fatto discutere e non poco le dichiarazioni di Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moricone, dopo la finale di Sanremo. Al talentuoso cantante non è andato già il verdetto che ha sancito la vittoria di Mahmood e non le ha certo mandate a dire alla giuria ed ai giornalisti in senso generico. Il mondo del web, come sempre accade in questi casi, si è praticamente diviso in due metà: da una parte chi non ha gradito le sue esternazioni, dall’altra chi non gli ha fatto mancare il proprio supporto.

Dalla sua parte, e conoscendo il personaggio la cosa non può sorprendere, si è schierato anche Fabrizio Corona. E lo ha fatto a modo suo: senza mezzi termini e schierandosi contro tutti i cosiddetti “poteri forti”.

Fabrizio Corona, messaggio per Ultimo

L’ex re dei paparazzi ha voluto mandare un messaggio a Ultimo attraverso una lettera pubblicata poi sul settimanale “Chi”. Ecco un estratto significativo: “Sono dalla sua parte, è andato contro il sistema, contro i giornalisti che, attenzione, non sono una casta inattaccabile. Oggi mi mangio le mani perché per primo ho conosciuto un talento così “cazzuto”, che mi ha dedicato una canzone ma al quale non ho dato la giusta importanza”. E’, d’altronde, lui è un esperto di polemiche e di litigi. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato quello con la sua ex moglie Nina Moric.