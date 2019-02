Uomini e Donne Giulia De Lellis esplode di rabbia, le dure parole su Instagram: “Un po’ di rispetto”

Ieri sera è andato in onda lo Speciale di Uomini e Donne. Dopo, infatti, 6 mesi Teresa Langella ha portato a termine il suo percorso sul trono. Trascorrendo, così, del tempo con i suoi due corteggiatori: Andrea Dal Corso ed Antonio Moriconi. Per poi concludere il tutto con una magica festa di fidanzamento in un bellissimo castello medievele. Il format, quindi, prevedeva che, una volta fatta la sua scelta, Teresa avrebbe dovuto avvisare il fortunato. E poi aspettare insieme ai suoi parenti, amici e ospiti il suo arrivo. Se il corteggiatore si fosse presentato, naturalmente la festa sarebbe continuata in compagnia della neo-coppia. Se, invece, non si fosse presentato, significava che il corteggiatore rifiutava il suo invito a castello. E, quindi, le rifilava un bel no. Ebbene. Andrea ha rifiutato Teresa. Ma c’è qualcuno che ha qualcosa da dire.

Giulia De Lellis esplode di rabbia: le due parole su Instagram: “Un po’ di rispetto”

Insomma, il rifiuto di Andrea Dal Corso nei confronti di Teresa Langella ha colpito davvero tutti. Soprattutto se si considerano le sue reazioni in villa e il suo percorso a Uomini e Donne. E così quando lui ha rifiutato l’invito in villa, rifilandole di conseguenza un bel no, è stato un fulmine a ciel sereno. Diverse sono le persone che si sono espresse al riguardo. Ma, in particolare, Giulia De Lellis. L’influencer romana, infatti, era proprio una delle ospiti del programma in quanto esperta di moda e di make up. E così, dopo la messa in onda della scelta, si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram. “Lui non ha avuto neanche un minimo di rispetto, ma non solo per lei. Per la sua famiglia, per le persone che hanno lavorato per loro. Per i nonnini anziani che erano lì dalla mattina, per Teresa dopo sei mesi. In generale un minimo di rispetto. Ma chi te crede Andrè? Chi te crede!” Questo è il succo del discorso di Giulia. Andrea, a detta sua, avrebbe mancato di rispetto non presentandosi. Ed, infine, una rassicurazione per Teresa: “Ti sei scansata un fosso”. E una raccomandazione per tutte le donne: “Seguite sempre il vostro senso, non sbaglia mai”.