Grecia Colmenares Verissimo: rapporto col figlio, le menzogne e l’incontro col Papa

Grecia Colmenares ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 ogni sabato pomeriggio. Grecia ha una lunga carriera alle spalle: è diventata famosa a 13 anni in Venezuela. La Colmenares racconta: “Mi ha visto un produttore, a me piaceva tanto la tv. Mi disse ‘tu sei Angelica’, e mi diede una parte”. E’ una donna piena di vita e gioia. Gli occhi non nascondono la felicità di essere lì, in studio, a Canale 5, in quel momento. Infatti, le sue prime parole sono: “Sono contenta di essere qui, contenta di vedere tutto questo pubblico”. Tanti applausi per lei, a ripetizione. E’ un personaggio molto apprezzato e si vede.

Grecia Colmenares a Verissimo: 26 telenovelas e più di 5000 puntate

“Mi piacerebbe tanto recitare ne Il Segreto”: dice così con gli occhi pieni d’emozione e le dita incrociate mentre Silvia Toffanin le fa gli auguri. “Beh, sei nel posto giusto perché qui ci sono stati tutti i protagonisti della telenovelas”, risponde la padrona di casa.

“Quando sono arrivata in Italia per la prima volta non credevo ai miei occhi. La gente, i posti, il teatro intero che mi aspettava. Salutavo tutti da lontano e mi sono detta ‘non potevo fare meglio di così il mio lavoro”. Questo il suo racconto dell’arrivo in Italia, poi passa a spiegare di quell’incontro col Papa: “Tutti gridavano il mio nome e il Papa si chiese chi fosse quella Maria che tutti nominavano. Mi donò un Rosario ed io l’ho dato a mio nipote con cui ha fatto la prima Comunione”.

Il racconto di Grecia Colmenares sulla sua vita

“La mia vita è stata intensa, unica. Sono felice. Il primo bacio me l’hanno rubato, in teatro, un compagno di lavoro. Lui mi prese di forza e mi baciò, gli diedi uno schiaffo. Mi sono sposata a 17 anni. Non ho mai indossato l’abito bianco. Per la Chiesa non sono sposata. Quindi posso ancora sposarmi. Ho fatto solo riti civili. Il mio primo matrimonio durò pochissimo. Era una brava persona, ma eravamo molto giovani”.

Il rapporto con suo figlio: “Un bellissimo rapporto. Una volta i giornali hanno inventato che io gli ho dedicato poco tempo. Mio figlio mi fece vedere il titolo sul giornale. Non ci rimasi neanche male perché io so bene che tipo di mamma sono stata. Non posso controllare tutte le cose che scrivono su di me. Anche prima di partire per l’Isola dei Famosi 2019 qualcuno scrisse che non ci parliamo, ma invece non è così”.

Il racconto sulla mamma: “Mia mamma aveva un cancro. Era una fumatrice. Fumava tanto, anche quando andava in ospedale per la chemio. Abbiamo deciso di non farla soffrire e quindi di ‘salutarla’ prima del tempo. Sono stati i 7 giorni più belli e allo stesso tempo più brutti della mia vita. Quando morì era felice, penso che la morte sia una cosa bellissima. Ho una gran Fede”.