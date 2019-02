Icardi, clamoroso botta e risposta con la sorella: “Vai a lavorare”

Clamoroso botta e risposta tra Mauro Icardi e Ivana, sua sorella. Su Twitter, è lì che s’è consumato lo scontro. Mauro Icardi è visibilmente teso in questo periodo e forse non è riuscito a trattenersi quando ha visto arrivare l’ennesimo tweet: “Non mi interessa nulla dei soldi, io rivoglio indietro mio fratello. Mangiare l’asado, ridere, vedere le mie nipoti, tutte quelle cose tipiche dei fratelli”.

Icardi risponde a sua sorella Ivana su Twitter

E’ un momento difficile per la famiglia Icardi. Sono tutti sotto i riflettori per la situazione che stanno vivendo con l’Inter. Questioni legate al calcio, più che altro. Così, questa volta, Mauro Icardi è esploso ed ha risposto così a sua sorella: “Dal momento che questo non succederà mai, preoccupati di occupare il tuo tempo LAVORANDO, invece di perdere tempo su Twitter. Non otterrai proprio niente con le tue strategie. E ricordati di vedere anche gli altri tuoi 6 fratelli, visto che di loro non hai mai chiesto su Twitter. Ciao”.

LEGGI ANCHE —> Icardi nella bufera, arriva l’inaspettato messaggio del bomber – VIDEO

Non finisce qui. No, si va avanti. Perché Ivana Icardi non ci sta a starsene al suo posto. Vuole parlare, vuole scrivere, vuole arrivare a suo fratello. Così, risponde: “Non mi serve di chiedere di loro perché loro rispondono al telefono. Non hanno dietro una vipera che fa loro macumbe. Ed evidentemente fa magie per farli assomigliare a lei. Ma smettila di essere così stupido e apri gli occhi. Torna quello di un tempo!”. Tutti sanno che tra fratello e sorella non corre buon sangue. E’ un bel po’ che tra loro niente va per il verso giusto. Questa volta, però, pare proprio che entrambi siano esplosi. D’altronde, il clima era più o meno quello di una polveriera. Poteva succedere. Era molto probabile.