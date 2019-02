Vuoi guardare le storie di Instagram senza essere nell’elenco delle visualizzazioni? Magari anonimamente? Ecco i nostri consigli su come fare.

Instagram è un social network presente da tempo ma che ha avuto successo soltanto negli ultimi anni. Tutto questo è dovuto grazie all’acquisizione da parte di Mark Zuckerberg, l’amministratore delegato di Facebook. Infatti con quest’acquisizione e le modifiche apportate, il social delle foto è diventato uno dei social network più utilizzati. Difficile infatti al giorno d’oggi trovare una persona che non abbia un profilo Instagram. Uno dei fattori di successo principali, oltre alla possibilità di condividere foto modificate applicando dei filtri, sono le new entry degli ultimi anni, le storie. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta.

Instagram: come guardare le storie senza essere tra le visualizzazioni

Le storie brevi contenuti video/foto che rimangono online per 24 ore e che hanno stravolto l’utilizzo dei social network, come Instagram, che ora è il re indiscusso del genere. Una metodologia di condivisione che ormai ha ben superato i semplici post. Tramite le storie inoltre, trattandosi di contenuti aggiornati giornalmente, diventa molto più semplice sapere dove una persona si trova in un determinato momento ma soprattutto risulta più facile “spiare” virtualmente un ex fidanzato o persone che ci piacciono. Tuttavia all’interno delle storie c’è una piccola informazione, la visualizzazione, che ci informa in base ad un numero e al nickname utilizzato dall’utente, quanti e quali persone hanno visualizzato la storia. Ma esistono delle soluzioni, semplici e anche molto comode, su come visualizzare le storie senza comparire nell’elenco sopra descritto. Esistono infatti dei siti che senza alcun tipo di accesso, permettono non solo di cercare la persona desiderata e di visualizzare il suo profilo e i suoi post ma anche di vedere le storie senza effettivamente comparire tra le visualizzazioni. I siti in questione sono:

storiesig.com

insta-stories

insta-stalker.com

Tra i siti che vi abbiamo proposto inoltre c’è anche la possibilità di salvare le foto e i video delle persone ricercate. Cosa aspettate? Provate per credere.

