Laura Chiatti in lacrime a Verissimo: i problemi di Marco, la mamma e i figli

Non è stato un anno facile per la bellissima Laura Chiatti. Si tratta, infatti, di una delle attrici di maggior successo e tra le più amate in senso assoluto. Colpisce di lei, infatti, oltre alla sua straordinaria bellezza ed alle sue doti fuori dall’ordinario, la sua semplicità e genuinità. Prima i problemi di suo marito Marco Bocci, poi quelli della madre. Alla fine, però, come si suol dire in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene.

In una lunga intervista concessa ai microfoni della nota trasmissione “Verissimo” ha parlato proprio di questi momenti e lo ha fatto senza particolari veli: “Ho avuto un anno e mezzo un po’ caotico. Marco ha avuto dei problemi di salute che si è risolto bene, poi dopo un mese anche mia madre ha avuto dei problemi. Ho fermato tutto finché non mi hanno dato per certo che mia madre fosse fuori pericolo. Sia mia madre che mio marito sono molto forti come due leoni, io vedo il bicchiere sempre mezzo vuoto”.

Laura Chiatti in lacrime a Verissimo

Successivamente è stato mandato un video con il quale venivano mostrati alcuni momenti della sua vita da mamma. Nel vedere quelle immagini, la bellissima attrice si è visibilmente emozionata e non è riuscita a trattenere le lacrime. Insomma, un momento davvero molto bello pieno di gioia dopo tante sofferenze da lei raccontate anche in altre occasioni.