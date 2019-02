La settimana prossima andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi, il tronista di Uomini e Donne. È stata anticipata sui social la scelta del giovane pugliese ma alcuni rumors svelano un colpo di scena.

Venerdì 22 febbraio andrà in onda in prima serata Uomini e Donne- La Scelta. La trasmissione sarà dedicata a Lorenzo Riccardi, il tronista. Per lui sono rimaste in gioco Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia.

Alcune anticipazioni sui social hanno svelato che Lorenzo potrebbe aver scelto la corteggiatrice romana, Claudia. I due sono stati i protagonisti della trasmissione per la loro simpatia e per la loro affinità. La giovane romana è molto amata dal pubblico di Canale 5, infatti sul suo profilo social ha raggiunto 400mila followers.

Con Maria De Filippi, però, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo: secondo alcuni rumors Claudia non è del tutto convinta e potrebbe succedere qualcosa nella settimana che precederà la scelta.

Uomini e Donne – La scelta, parla Lorenzo

Lorenzo Riccardi, il tronista di Uomini e Donne, prima di scegliere la donna che lo accompagnerà fuori il programma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine:

“Dopo il trono tatuato all’inizio del percorso, mi sono fatto fare due quadrati con scritto in uno si e nell’altro no, proprio come quelli che apparivano sui bigliettini che ci si scambiava da piccoli, trai banchi di scuola, per chiedere ad una ragazza se si voleva fidanzare con te.

Penso che mi spingerò al limite per vedere chi tra Giulia e Claudia avrà più pazienza. Io sono convinto che lì dentro si scioglieranno tanti nodi”.