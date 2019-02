Chi è Lorenzo Riccardi, il tronista del programma Uomini e Donne che ha catturato tutti con la sua simpatia e la sua sincerità: età, vita privata e la passione per i tatuaggi.

Lorenzo Riccardi è il tronista del programma Uomini e Donne che va in onda su Canale 5. Ha già partecipato al programma come corteggiatore di Ludovica Valli nel 2016 e di Sara Affi Fella l’anno seguente, ma non fu scelto. Ritornato come protagonista della sedia rossa, ora cerca il vero amore.

Chi è Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi è nato il 13 aprile del 1996 a Milano, di origine pugliese. Lasciò gli studi molto presto per aiutare il padre ed infatti dall’età di 16 anni lavora con lui nell’officina di famiglia come gommista. Nel suo video di presentazione si descrive come un ragazzo spontaneo, positivo e sincero. Lorenzo è molto legato alla sua famiglia ed i suoi genitori sono il suo esempio d’amore. Al centro del suo cuore c’è la sua adorata nonna, simpatica come lui. Spesso hanno regalato momenti esilaranti insieme sul profilo Instagram di Lorenzo che, al momento, è disattivato. Le regole del programma Uomini e Donne prevedono che i tronisti non debbano avere profili social attivati durante il loro percorso televisivo.

Il giovane tronista siede ora sulla sedia rossa in seguito alla “non-scelta” di Sara Affi Fella, diventata famosa per aver partecipato a Temptation Island. Lorenzo rimase molto deluso dal comportamento di Sara, soprattutto dopo aver scoperto che per tutta la durata del reality lei era già fidanzata. Una volta salito sul trono ha voltato pagina e, la settimana prossima, andrà in onda la sua scelta tra le due corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi.

Lorenzo Riccardi, la passione per i tatuaggi

Il tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi, ha una grande passione: i tatuaggi. Il giovane possiede numerosi tattoo su tutto il corpo ben visibili, in particolare sulle braccia: una rondine, un trono (dedicato alla sua esperienza nel programma), la scritta del suo soprannome, “COBRA”, e diversi numeri. Ha anche un tatuaggio dedicato alla sorella, Sofia.

In vista della sua scelta, Lorenzo Riccardi ha annunciato di essersi fatto un altro tatuaggio dedicato alle sue due corteggiatrici. Ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine prima della scelta:

“Dopo il trono tatuato all’inizio del percorso, mi sono fatto fare due quadrati con scritto in uno si e nell’altro no, proprio come quelli che apparivano sui bigliettini che ci si scambiava da piccoli, trai banchi di scuola, per chiedere ad una ragazza se si voleva fidanzare con te. Mi spingerò al limite per vedere chi tra Giulia e Claudia avrà più pazienza”.

Lorenzo con la sua simpatia ed il suo carattere è riuscito a conquistare il pubblico di Uomini e Donne e merita di trovare il vero amore!