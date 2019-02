Nadia Toffa, messaggio toccante: “Nonna non sta bene”, follower di stucco

Un messaggio davvero toccante avrà colpito non solo Nadia Toffa. Ma anche tutti i suoi followers. Pochi istanti fa, infatti, la bella iena ha pubblicato un delizioso scatto su Instagram. È solita compiere questi gesti. Da quando, infatti, ha scoperto di essere malata, Nadia informa costantemente i followers delle sue condizioni di salute. Ma non solo. Aggiorna, infatti, quando si sottopone alla chemioterapia. Oppure racconta di piacevoli notizie. È proprio uno di essi, infatti, che ha scatenato la reazione di un suo fan. Facendogli scrivere un messaggio davvero da brividi.

Nonostante la grave malattia che l’ha colpita, Nadia Toffa si mostra sempre sorridente sui social. Così come nell’ultimo scatto su Instagram. “Buongiorno amici carissimi, giovedì al parco mi è venuta a trovare una splendida farfalla, presagio di primavera. Che gioia!”, scrive la conduttrice de Le Iene a corredo di un’immagine che mostra il suo sorriso. Nadia, quindi, è felice perché la farfalla simboleggia per lei l’arrivo della primavera. Il post, in pochissimi istanti, è stato bombardato di “like” e di commenti. Uno di essi, però, avrà catturato l’attenzione di tutti. Un fan di Nadia, infatti, le scrive un messaggio davvero toccante. Sua nonna non sta bene. È in una struttura ed ha dei problemi di salute. Ovviamente, non è tardata la reazione di Nadia. La quale, evidentemente toccata da tali parole, ha risposto: “Strapazzali di baci”. Insomma, ancora una volta Nadia mostra di avere un cuore davvero grande. D’altra parte, è proprio per questo che è ammirata da tutti.