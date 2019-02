Nadia Toffa, visita a sorpresa: “Guardate chi è venuta a trovarmi!”

La bella giornalista, divenuta ormai una sorta di icona del mondo del programma “Le Iene”, è sempre molto attiva sui suoi canali social per tenere sempre vivo il suo legame con i suoi milioni di seguaci. Non a caso, infatti, risulta essere molto amata e da molti è considerata un mito per la forza da lei mostrata nella lotta contro il cancro.

Non ha, infatti, mai perso il sorriso ed anzi ha saputo trovare sempre nuovi stimoli per andare avanti senza mai mollare. Anche nei momenti in cui la chemioterapia avrebbe potuto spegnerle ogni entusiasmo. Proprio nelle ultime ore su Instagram ha condiviso una foto davvero molto bella e dolce che ha emozionato molti suoi seguaci.

Nadia Toffa, visita a sorpresa per lei

Di recente aveva comunicato dei problemi relativi alla nonna, mentre stavolta ha fatto tornare il sorriso. Sia a lei che a tutti i suoi follower. La si vede, infatti, in compagnia di una bellissima farfalla con una frase davvero molto simpatica: “Buongiorno amici carissimi, giovedì al parco mi è venuta a trovare una splendida farfalla, presagio di primavera. Che gioia! Che fate oggi di bello? Noi ci vediamo domani sera a Le Iene”.