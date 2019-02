Stasera in Tv, continua l’appuntamento con lo show Ora o Mai Più. Anche stasera i duetti dei concorrenti saranno sorprendenti. Così come anche gli ospiti. Scopriamoli nel dettaglio

Stasera, 16 febbraio, andrà in onda il terzo appuntamento del talent “Ora o mai più”. Giunto alla sua seconda edizione, lo show quest’anno andrà in onda fino al 2 marzo. Si scontrerà con la diretta concorrente di Mediaset, “C’è posta per te”. La base del programma è rimasta totalmente invariata. Infatti, così come l’anno scorso, ci saranno in gara 8 cantanti che, di settimana in settimana, si sfideranno. Al vincitore, poi, alla fine del programma, verrà offerto un montepremi e un contratto discografico. Ma vediamo nel dettaglio la giuria e i concorrenti.

Stasera in Tv, sabato 16 febbraio: Ora o mai Più | Concorrenti

Anche per quest’anno, quindi, si rimetteranno in gioco otto cantanti. Ecco il nome dei concorrenti al completo:

Annalisa Minetti: ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1998, risultandone poi la vincitrice, e allo show Tale e Quale show di Carlo Conti;

Donatella Milani: ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1983, classificandosi al secondo posto. È la sua seconda partecipazione al programma. Infatti, era parte del cast anche nella scorsa edizione, ma per motivi famigliari ha dovuto abbandonare;

Barbara Cola: ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1995 nel duetto con Gianni Morandi;

Paolo Vallesi: cantante conosciuto ed apprezzato anche in Spagna e in Europa. È stato anche un concorrente del reality show "La Talpa";

Davide De Marinis: conosciuto per il tormentone "Troppo bella";

Michela Pecora: cantante apprezzato negli anni '70 per i suoi due gran successi "Te ne vai" ed "Era lei";

Silvia Salemi: ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1997;

ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1997; Jessica Morlacchi: ex componente della band Gazosa.

