Uomini e Donne, Andrea Dal Corso nella bufera: il suo silenzio spiazza tutti

Andrea Dal Corso nelle ultime ore è al centro di grosse polemiche. Dopo la messa in onda della scelta di Teresa Langella. Ed, in particolare, dopo il suo clamoroso rifiuto. Il ragazzo sta ricevendo una sfilza di offese, insulti e messaggi polemici su Instagram. D’altra parte era inevitabile. A detta, infatti, dei fan più accaniti del programma, il veronese avrebbe preso in giro la napoletana dall’inizio alla fine. Non avrebbe mai provato nulla durante tutto il percorso a Uomini e Donne. E, di conseguenza, tutte le reazioni avute durante il programma era finte. Il suo intento, infatti, sarebbe ben altro.

Come dicevamo, quindi, la risposta negativa di Andrea Dal Corso alla richiesta di Teresa Langella ha stupito tutti. In particolare, ovviamente, la napoletana. La cantante, infatti, non si sarebbe mai una risposta negativa. Ma, soprattutto, non si sarebbe mai aspettata che il ragazzo non volesse dei chiarimenti con lei. Andrea, infatti, ha preferito parlare con il padre di Teresa, spiegandogli dettagliatamente il motivo di tale decisione. Anziché con lei. La quale, tra l’altro, ha “affrontato” Antonio Moriconi. Spiegandogli, perché non è stato lui la scelta. Tuttavia, però, a restarne completamente delusi dalla risposta di Andrea sono stati anche i fan del programma. I quali non si aspettavano affatto una risposta del genere. A detta di molti, infatti, il veronese avrebbe illuso Teresa. In quanto il suo obiettivo è un altro. Ovvero, il trono. Naturalmente, per adesso, non è giunta nessuna dichiarazioni di Andrea riguardo a ciò. Ma siamo certi che ben presto spiegherà tutto. Saresti contenti di vederlo sul trono?