Uomini e Donne, Teresa Langella in lacrime: le commoventi parole ad Antonio Moriconi

I giochi sono chiusi. Teresa Langella ha fatto la sua scelta. Dopo 6 mesi di un lungo e turbolento percorso a Uomini e Donne, la napoletana ha seguito il suo cuore. Ha scelto, infatti, Andrea Dal Corso. Per Antonio Moriconi, invece, non c’è stato nulla da fare. Nonostante la forte attrazione e il profondo interesse, Teresa ha scelto il suo rivale. Ovviamente, però, la napoletana ha dovuto comunicare tale decisione al romano. E così, prima della festa nel castello, si è recata nella stanza del ragazzo per parlare a quattr’occhi. Teresa era visibilmente emozionata. Lo si percepiva dalle sue espressioni. E da quelle sottili lacrime che bagnavano il suo viso prima di aprire quella porta. Ma doveva dire la verità.

Uomini e Donne, Teresa in lacrime: le commoventi parole ad Antonio

Sarà stato senz’altro difficile per Teresa Langella comunicare ad Antonio Moriconi che non sarebbe stata la sua scelta. Tuttavia, però, ce l’ha fatta. E, aprendo il suo cuore, si è lasciata andare a delle parole davvero commoventi. “Non ho mai conosciuto una persona come te fuori. All’inizio ero spaventata, poi ho insistito perché vedo qualcosa di raro, puro e genuino. Per questo ti dico grazie”, così inizia il suo emozionante discorso Teresa. Una scelta, ovviamente, sofferta. Ma d’altro canto inevitabile. Si vedeva chiaramente che la napoletana tendeva più verso il veronese. D’altra parte lo ammette anche lei: “Durante la serenata io ho capito che non c’ero più”. Ecco. In quel preciso istante, quindi, la napoletana ha capito chiaramente cosa volesse il suo cuore. Ovvero, Andrea.

Uomini e Donne, Teresa non sceglie Antonio: la sua reazione ha dell’incredibile

Dopo tali parole di Teresa, la reazione di Antonio non è per nulla tardata. Il ragazzo, infatti, ha rimproverato la ragazza. Additandole, addirittura, di averlo preso in giro. “Alcune parole, gesti, alcune frasi avresti potute evitarle. Io ci ho creduto”, sostiene il ragazzo. Dal canto suo, però, Teresa continua a spiegare le sue motivazioni. “C’è alchimia, chimica, empatia”, dichiara. Ovviamente, però, a nulla valgono le sue parole. Antonio è profondamente deluso, com’è giusto che sia. E così, visibilmente provato, va a comunicare alla sua famiglia la drastica decisione della ragazza.