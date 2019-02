Uomini e Donne, Teresa Langella rompe il silenzio: le prime parole dopo la sua scelta

Ieri sera è andata in onda uno speciale di Uomini e Donne, dedicata alla scelta di Teresa Langella. La bella napoletana, infatti, dopo 6 mesi sul trono, è riuscita a portare a termine il suo percorso televisivo. Dopo aver trascorso con i suoi corteggiatori due giorno all’interno di una villa, Teresa ha fatto la sua scelta. Ha seguito, infatti, il suo cuore. Preferendo, quindi, Andrea Dal Corso ad Antonio Moriconi. Una scelta sofferta, dato il legame che unica la napoletana al romano. Ma d’altra parte inevitabile. A tutti era noto, infatti, che Teresa si perdeva completamente negli occhi del veronese. Purtroppo, però, per la napoletana non c’è stato un lieto fine. Andrea, infatti, non si è presentato al castello. Anzi, ha preferito parlare con suo padre, per spiegargli i reali motivi del suo rifiuto.

Sarà stata senz’altro una serata importante quella di ieri per Teresa Langella. È andata in onda, infatti, la sua scelta. Dobbiamo ammettere che la puntata ci ha regalato davvero dei momenti emozionanti. Dalle immagini, infatti, si capivano perfettamente i sentimenti che la napoletana provava per Andrea. A discapito di Antonio che, tra l’altro, è stato protagonista di un momento davvero emozionante. A fine serata, però, Teresa ha ricevuto un rifiuto. Il veronese, infatti, non si è presentato alla festa organizzata in villa. Preferendo parlare con il padre della ragazza per spiegargli i reali motivi del suo rifiuto. A distanza di poche ore, però, Teresa rompe il silenzio. Scrivendo, così, un messaggio su Instagram. Breve ma conciso, oseremmo dire. “Tutto ciò che conta: la famiglia”, questo scrive la napoletana a corredo di una splendida immagine con il padre. Insomma, sicuramente la delusione sarà stata senz’altro forte. Ma d’altra parte con l’amore della famiglia si supera tutto. Non credete anche voi?