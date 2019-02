Wanda Nara, brutto spavento: sassata contro la sua auto, c’erano anche i bambini

Wanda Nara e Mauro Icardi stanno vivendo un momento di grande tensione a Milano. Questa mattina, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la moglie del bomber dell’Inter, mentre era in auto con i suoi figli, è stata raggiunta da una sassata. Non molto lontano dallo stadio San Siro: è lì che si è verificato l’episodio. Il sasso ha colpito in pieno il finestrino dell’auto di Wanda Nara.

Grande spavento per Wanda Nara

Attimi di immensa paura per Wanda Nara, moglie di Icardi, che in macchina era in compagnia dei suoi figli. Avrà temuto per la sua incolumità ma soprattutto per quella dei suoi bambini. Per fortuna, non ci sono state conseguenze. Tuttavia, questo ci fa capire quanto sia teso il clima in casa Inter. Molto probabilmente, Wanda Nara sporgerà denuncia per questo episodio. Insomma, finché si tratta di calcio non si può arrivare a gesti così folli. Anzi, in realtà, mai e poi mai si potrebbe pensare di attaccare in questo modo una donna. Soprattutto se è in compagnia dei suoi figli.

Ultimamente, i tifosi dell’Inter sono molto arrabbiati con Icardi e sua moglie Wanda Nara. Il motivo? A quanto pare, la società non riesce a rinnovare il suo contratto. Ci saranno molti retroscena sulla vicenda di cui ancora non siamo a conoscenza. Tuttavia, questo non consente a dei ‘tifosi’ (se così vogliamo chiamarli) di comportarsi in questo modo. Insomma, il gesto è veramente estremo. Le conseguenze, come si può immaginare, saranno abbastanza drastiche. Bisognerà capire come vorrà regolarsi Mauro Icardi nei confronti di questo episodio. Bisognerà vedere se sarà disposto a rimanere a Milano oppure prenderà la decisione più temuta: quella cioé di andare via e lasciare la città lombarda.

