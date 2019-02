Alessandra Amoroso, matrimonio in vista? Le sue parole tolgono ogni dubbio

Da qualche tempo è nota la storia d’amore che vede la famosissima cantante impegnata emotivamente con il suo amato Stefano. La notizia di un loro probabile e possibile matrimonio circola ormai già da diverso tempo ma, per amor del vero, fino a questo momento non erano ancora arrivate conferme o smentite per vie, per così dire, ufficiali. E l’occasione per parlare di questo tema è arrivata per la bellissima e bravissima Alessandra proprio ieri sera.

Ospite di Maria De Filippi nel programma “C’è Posta per te”, ha ricevuto una domanda dalla famosa conduttrice proprio in relazione alla sua volontà di tirar su famiglia, per così dire. Su esplicita domanda, la cantante ha chiarito ogni possibile dubbio.

Alessandra Amoroso sul matrimonio

Ospite per una coppia che ha in programma di sposarsi, la cantante ha dato una rivista di abiti da nozze alla donna, aggiungendo: “Poi mi darai qualche consiglio”. Insomma, frasi non proprio di circostanza che dimostrano tutte quelle che sono le sue intenzioni di convolare a nozze. Successivamente, ad esplicita domanda relativa alla data di questo matrimonio, ha parlato in questo modo: “Non è questo l’anno in cui mi sposerò”. Insomma, confermata la volontà che i due hanno di sposarsi, ci sarà ancora da aspettare.