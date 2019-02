Alessandra Amoroso a C’è Posta per Te si commuove e scoppia a piangere non riuscendo a terminare la sua esibizione.

Alessandra Amoroso, vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ormai cantante super affermata, ieri era ospite da Maria De Filippi a C’è posta per te. Ad un certo punto però la cantante è stata costretta ad interrompere la sua esibizione perché la commozione era veramente troppa. Vediamo cosa è successo allora.

C’è Posta Per Te, la storia di Santa e Jenny

Alessandra Amoroso, durante la puntata di sabato 16 febbraio a C’è Posta per Te, ha regalato un momento di grande emozione al pubblico a casa. La cantante infatti è stata chiamata in studio da Santa la mamma di Jenny, una giovane ragazza. La loro famiglia ha dovuto dire addio al figlio Luigi, tetraplegico, morto da pochissimo tempo. La cantante è stata voluta nel programma dalla mamma Santa, per chiedere scusa alla figlia Jenny che sente di aver trascurato per stare accanto al figlio Luigi. La mamma ha spiegato che doveva assolutamente fare le sue scuse alla figlia Jenny in quanto sentiva di aver dedicato tutta la sua vita al figlio malato e non a lei. Uno dei primi passi per andare incontro alla figlia è stato così quella di chiamare Alessandra Amoroso a C’è Posta Per Te, la cantante preferita della figlia.

Alessandra Amoroso: lacrime a C’è Posta Per Te

Quando si sono trovate davanti alla busta la donna ha dichiarato: “Sono sempre stata io che ho avuto bisogno di te. Sono stata una mamma poco presente purtroppo per i problemi di Luigi. Ti prometto che cercherò di cambiare e di essere molto più presente”. Le due si sono abbracciate e la storia ha avuto un finale di gioia. Però le forti emozioni hanno giocato un brutto scherzo ad Alessandra Amoroso che si è commossa e durante il raccontoe non è riuscita a trattenere le lacrime mentre si esibiva con Dalla Tua Parte.

